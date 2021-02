Le jeu de cartes procédural Cardaclysm : Shards of the Four se date

Headup Games et Elder Games viennent d’annoncer que leur jeu Cardaclysm : Shards of the Four va quitter le Early Access.

Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse

Cardaclysm: Shards of the Four (dont vous pouvez voir ou revoir le trailer d’annonce) sortira le 26 février sur PC après son Early Access. Rappelons que c’est un jeu de cartes à collectionner avec des éléments d’action-RPG et également des éléments générés de manière procédurale. Vous incarnerez un magicien noir qui a joué avec le feu.

En effet, il a utilisé des sorts qui dépassaient ses compétences et a libéré les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse et leurs sbires sur le monde ! Equipez le magicien noir avec plus de quarante artefacts, explorez des mondes dans différents biomes et sortez vos cartes magiques pour stopper l’Apocalypse.

Cardaclysm : Shards of the Four sortira le 26 février sur PC.