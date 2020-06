Captain Tsubasa: Rise of New Champions s’offre un long trailer de 7 minutes

Après avoir présenté les équipes des Pays-Bas et de la France il y a moins d’une semaine, Captain Tsubasa: Rise of New Champions se montre à nouveau par l’intermédiaire d’un long trailer de plus de sept minutes.

Focus sur les modes Histoire

En plus de nous en mettre plein la vue avec de nombreuses séquences dédiées aux techniques spéciales, cette vidéo nous offre un excellent aperçu des deux modes Histoire du jeu. Le premier, intitulé « Episode of Tsubasa », retracera les moments marquants du manga de Yōichi Takahashi. Quant au second, baptisé « Episode of New Hero » par Bandai Namco, il vous permettra de créer votre propre joueur avec lequel vous devrez vous hisser au sommet du football junior.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sortira le 28 août prochain sur PC via Steam, PlayStation 4 et Switch.