Captain Tsubasa : Rise of the New Champions montre son mode New Hero en vidéo

En plus de nous faire revivre les meilleurs moments du manga, Captain Tsubasa : Rise of the New Champions nous proposera également d’incarner notre propre avatar dans le mode « New Hero ». Ce dernier se montre un peu plus en détails dans une nouvelle vidéo.

Affrontez Tsubasa avec votre propre joueur

Votre joueur pourra donc fouler le gazon aux côtés de Tsubasa au sein de l’équipe nationale japonaise, mais avant cela, il faudra affronter le héros du manga dans le tournoi des collèges.

Vous pourrez donc rejoindre l’une des équipes adverse de Nankatsu FC et vivre trois histoires bien différentes selon l’école choisie. Il sera ensuite possible de faire progresser les statistiques de son joueur et de lui faire apprendre certaines techniques phares.

Captain Tsubasa : Rise of the New Champions sera disponible dans le courant de l’année 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.