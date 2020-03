Captain Tsubasa Rise of New Champions : il sera possible de créer son propre joueur

Les fans de Captain Tsubasa attendent impatiemment Captain Tsubasa: Rise of New Champions pour revivre les matchs mythiques du manga aux côtés de joueurs emblématiques, mais le jeu leur permettra également de goûter à quelques aspects inédits. En outre, vous pourrez créer votre avatar pour le voir fouler le gazon aux côtés de Tsubasa et des autres.

Le jeu de foot dont vous êtes le héros

C’est via le mode « New Hero » qu’il sera possible de façonner votre propre joueur, via un éditeur de personnage. En plus de cela, vous devrez ensuite choisir entre trois écoles différentes pour commencer votre carrière, à savoir :

Furano (avec Hikaru Matsuyama), spécialisé dans le jeu d’équipe

La Toho Academy (avec Hyuga Kojiro), un établissement d’élite

Musashi (avec Jun Misugi)

Le but sera ainsi de remporter des victoires jusqu’à mettre un terme à la domination du Nankatsu FC, emmené par Tsubasa et ses coéquipiers. Après cela, votre joueur s’aventurera dans la nouvelle « Hero League », une sorte de tournoi sauvage pour déterminer qui seront les meilleurs joueurs du Japon. Vous pourrez alors vous lier d’amitié avec certains personnages, ce qui donnera accès à de nouvelles compétences.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera disponible en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.