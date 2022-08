Capcom annonce son showcase pour le Tokyo Game Show avec Street Fighter 6

La Gamescom n’est même pas encore passée que l’on a déjà des informations sur l’autre gros salon de la rentrée, le Tokyo Game Show. En attendant de savoir si l’Opening Night Live sera à la hauteur des attentes, on sait déjà que le gros des annonces de l’éditeur Capcom devrait avoir lieu un peu plus tard, durant le salon japonais. On sait maintenant un peu plus à quoi s’attendre, puisque Capcom a détaillé son programme pour le Tokyo Game Show.

De la baston, des dinos, et des surprises ?

Capcom nous donne tout d’abord rendez-vous le 15 septembre à 16 heures (heure française) pour son Tokyo Game Show 2022 Capcom Online Program, qui n’est autre qu’un showcase où l’éditeur parlera de plusieurs jeux.

On devrait logiquement avoir des nouvelles de Monster Hunter Rise Sunbreak (des mises à jour), du DLC de Resident Evil Village, de Mega Man Battle Network Legacy Collection, et bien entendu, d’Exoprimal. On espère forcément des surprises comme le retour de Pragmata, prévu pour 2023, mais on va éviter de parier dessus.

Street Fighter 6 pourra évidemment passer une tête durant le showcase, mais il se réservera plutôt pour sa propre émission qui sera diffusée une heure plus tard. On imagine que d’autres personnages seront révélés, et que beaucoup de gameplay sera montré.

Pour rappel, le Tokyo Game Show se déroulera du 15 au 18 septembre.