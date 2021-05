Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone dévoilent un trailer pour Rambo

L’arrivée de Rambo dans les derniers jeux Call of Duty était teasée depuis un moment déjà par Activision, et l’éditeur nous donne aujourd’hui un peu plus d’images à voir, avec un nouveau trailer qui met bien en avant le personnage incarné par Sylvester Stallone.

Prêt pour la guerre

Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War et Call of Duty Mobile vont donc célébrer les héros des films des années 80 à commencer par Rambo, largement mis en avant durant cette vidéo.

On comprend également que John McClane de la saga Die Hard sera aussi de la partie, à cause des nombreuses références dans cette vidéo, mais le personnage joué par Bruce Willis n’a pas encore montré sa frimousse ici.

Rambo et tout ce nouvel événement autour des héros des films d’action arriveront le 20 mai prochain dans les jeux Call of Duty concernés.