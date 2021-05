Call of Duty : Rambo arrive dans Warzone et Black Ops Cold War le 20 mai

Il y a peu, des indices laissés par le compte Twitter officiel de la série Call of Duty laissaient entendre que Rambo allait prochainement débarquer dans Warzone et Black Ops Cold War. Cela a bien été confirmé avec la mise en ligne d’un teaser qui laisse peu de place aux doutes.

Ce teaser nous montre donc ce bon vieux Rambo chasser l’ennemi affublé de son arc et de flèches enflammées, et bonne nouvelle, on a déjà une date pour son arrivée. Le personnage débarquera vraisemblablement dans Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War le 20 mai prochain.

Il s’agira sans doute d’un skin payant, et il n’est d’ailleurs pas le seul au programme, puisque John McClane de la série Die Hard serait visiblement en route, si l’on en croit un récent tweet mettant en avant des conduits d’aérations, que l’on associe avec certaines scènes des films (surtout avec la lettre N en briquet et la mention « yippee ki yay »).

Air ducts are a complicated network of danger. If yours are in need of repair, call the best in the business at Nakatomi Duct Cleaning.

Learn more here: https://t.co/0PN0f3HliO pic.twitter.com/4vJEdiQ7OK

— Call of Duty (@CallofDuty) May 8, 2021