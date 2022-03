Call of Duty Warzone débarquera prochainement sur mobiles

Lors de ses derniers bilans financiers, Activision-Blizzard a grandement exprimé son intérêt pour le marché mobile et montrait son envie de porter ses plus grandes licences sur ces appareils. Le prochain jeu Warcraft sur mobiles, qui sera révélé en mai, en est un bon exemple, mais c’est surtout la licence Call of Duty qui avait tout intérêt à se démultiplier sur ces plateformes. Call of Duty Mobile ne suffit pas à Activision, et c’est donc sans surprise qu’un portage de Call of Duty Warzone avait été l’objet de nombreuses rumeurs, qui sont désormais confirmées.

Un projet de grande envergure sur mobiles

Grâce à de nouvelles offres d’emploi publiées par Activision, on apprend sans détour qu’une version mobile de Call of Duty Warzone et bel et bien en préparation :

« Nous développons actuellement un tout nouveau jeu mobile AAA qui apportera l’action palpitante, fluide et à grande échelle de Call of Duty: Warzone aux joueurs lors de leurs déplacements […] Cette expérience multijoueur à grande échelle est à l’origine conçue pour mobile, avec une technologie de pointe servant à divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années. »

Visiblement, le portage sera dans les mains de plusieurs studios en interne, comme Solid State Studios, Beenox, Digital Legends et Demonware.

On ignore encore à quoi ressemblera cette version mobile et à quel point elle sera liée aux versions consoles et PC. Etant donné que l’éditeur est en plein recrutement, il faudra encore attendre quelques mois avant d’avoir des images de cette version.