Call of Duty Modern Warfare, Warzone et Mobile repoussent leur mise à jour

L’annonce du report de la saison 4 pour Call of Duty : Modern Warfare et pour Warzone, ainsi que de la saison 7 de Call of Duty Mobile fait suite à celle de PlayStation pour la présentation de la PS5. Activision avait prévu de rendre disponible ces mises à jour ce 3 juin.

Repoussées à une date non définie

Dans le contexte de cette crise sociale qui touche les Etats-Unis et le reste du monde, l’éditeur a pris l’initiative de repousser le déploiement à un moment plus favorable et pour laisser davantage de visibilité à un sujet plus important. Aucune nouvelle date pour ces mises à jour n’est connue pour le moment.