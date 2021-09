Le Call of Duty de 2022 serait une suite au Modern Warfare de 2019

Call of Duty Vanguard n’est même pas encore sorti que les rumeurs autour de l’épisode prévu pour 2022 font déjà les gros titres. Il faut dire que le listing qui a fuité chez Nvidia a mis en lumière pas mal de projets, dont certains avec des noms de codes qui soulèvent bien des questions, dont le prochain Call of Duty. Selon Tom Henderson, insider très populaire pour tout ce qui touche à la série, et le site VGC, le prochain titre d’Activision était bien présent sur le listing.

Modern Warfare de retour ?

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

Selon les deux entités, le « Project Cortez » est en réalité l’épisode de 2022 pour Call of Duty. Si cette information n’a pas grand intérêt en elle-même, Henderson a rajouté une petite précision dans un nouveau tweet :

« Il semblerait que le nom de code de Call of Duty 2022 soit Project Cortez. Cela devrait être une suite au Modern Warfare de 2019. »

Selon les informations rapportées par VGC, cet épisode mettrait en scène des forces spéciales américaines en guerre contre les cartels de drogues colombiens. Impossible de dire si tout cela est vrai pour le moment, les pincettes sont donc de rigueur, mais Henderson a prouvé plus d’une fois qu’il pouvait être fiable lorsqu’il s’agissait de la série Call of Duty.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.