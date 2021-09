Activision-Blizzard va devoir créer un fond de 18 millions de dollars pour lutter contre les injustices à l’emploi suite aux affaires

Plus le temps passe, et plus Activision-Blizzard est en ligne de mire de nombreuses organisations américaines, notamment gouvernementales, suites aux affaires qui ont éclaté il y a de cela quelques semaines. Tandis que certaines des têtes pensantes de l’entreprise quittent une à une le navire, que ce soit en lien avec ces affaires ou non, Activision-Blizzard trouve un accord pour éviter d’autres poursuites.

Un accord qui a mis plus de temps que l’on ne pourrait le croire

La EEOC (Equal Employment Opportunity Commission), qui est la Commission d’équité des chances pour l’emploi aux Etats-Unis s’est jointe à la longue liste des organismes qui ont poursuivi Activision-Blizzard en justice suite aux histoires de discriminions au sein de la société.

Hier, on apprenait que la EEOC avait rempli une plainte concernant le harcèlement sexuel et la discrimination, que ce soit pour des questions de couleurs de peau, de sexe, d’identité de genre, et même envers les femmes enceintes, et il n’a pas fallu attendre pour que l’éditeur réagisse.

Dans un communiqué publié par Activision-Blizzard, l’éditeur précise avoir trouvé un accord avec la EEOC, afin de construire un environnement de travail plus sain. L’entreprise s’engage donc à créer un fond de 18 millions de dollars en compensation et en dédommagement des victimes de ce harcèlement et de cette discrimination à l’emploi. L’éditeur précise que si jamais tout le fond n’est pas réparti aux plaignants et plaignantes, il sera réparti dans diverses organisations qui aident à lutter contre le harcèlement en entrprise et qui aident à l’emploi des femmes dans le milieu du jeu vidéo.

Comme le souligne VG247, on apprend alors que l’enquête de la EEOC ne date pas d’hier. Elle remonte jusqu’en 2018, et jusqu’ici, les discussions avec Activision-Blizzard n’avaient donné lié à aucun accord. Ce qui change forcément aujourd’hui, étant donné que l’entreprise est dans le collimateur de beaucoup d’autres organismes, et doit donc montrer un peu plus patte blanche.