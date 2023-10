Call of Duty: Modern Warfare III braque ses projecteurs sur son multijoueur avec un trailer explosif

Le multijoueur se montre enfin en vidéo

Après avoir présenté son mode solo à travers de longs extraits, tout comme son mode Zombies dernièrement, c’est au tour du multijoueur de ce Call of Duty: Modern Warfare III et de ses 16 maps iconiques de prendre le devant de la scène. Un petit amuse-bouche avant la diffusion du Call of Duty Next qui aura lieu le 5 octobre prochain, et qui promet de nous en montrer bien plus sur tous les modes de jeu ce nouvel épisode.

Call of Duty: Modern Warfare III sortira le 10 novembre prochain, sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. La bêta du jeu débutera officiellement le 6 octobre pour les personnes ayant précommandé le jeu sur PlayStation (ou le 8 octobre en bêta ouverte sur PlayStation), tandis que les joueurs Xbox et PC devront patienter une semaine de plus.