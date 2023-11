Call of Duty: Modern Warfare III demanderait plus de 200 Go d’espace libre avec une campagne solo à terminer en 3 à 4 heures

On a toujours été habitué à ce que la campagne solo des jeux Call of Duty ne propose qu’une courte expérience, mais celle de Modern Warfare III semble faire assez réagir, comme le souligne Forbes. Les premiers retours pointent du doigt une durée de vie comprises entre 3 et 4 heures de jeu, ce qui, même pour un Call of Duty, est assez court. Certaines campagnes proposent parfois le double de ce temps de jeu, et s’il ne faut pas juger la qualité d’une expérience à sa durée de vie, la pilule a tout de même du mal à passer.

Ce qui alimente une fois de plus les discussions autour de ce qu’aurait pu être ce Modern Warfare III, à savoir une grosse extension de Modern Warfare II, sorti l’année dernière. C’est ce que les insiders indiquaient à propos du projet, tout comme on pouvait nous-mêmes le deviner à la lecture de certains bilans d’Activision, qui n’ont pas parlé de vrai jeu standalone avant un moment (l’utilisation du terme « contenu premium » était favorisée).

#MW3 is almost here. In preparation, we would like to provide an update on file sizes which are larger than last year 👇

This is due to the increased amount of content available Day 1, including open world Zombies, support for item carry forward from #MW2, as well as map files…

— Call of Duty (@CallofDuty) November 2, 2023