Accueil » Actualités » Call of Duty Modern Warfare 2 : Sarah Schachner arrête de composer pour le jeu et cite des conflits avec le directeur audio

Vous possédez déjà Call of Duty Modern Warfare 2 et vous attendiez que la bande-son du jeu soit disponible sur les diverses plateformes d’écoute ? Eh bien il va falloir prendre votre mal en patience puisque la situation autour de cette sortie semble être bien plus complexe que ce qui était prévu par Activision. Sarah Schachner, l’une des compositrices les plus en vogue du moment et qui a justement signé plusieurs morceaux de cet épisode, annonce son retrait du projet dans des circonstances plus ou moins houleuses.

Un gros désaccord avec le directeur audio ?

Many of you have been asking about the MWII soundtrack release.

Here is my statement regarding that: pic.twitter.com/UEqgpCTjUg — Sarah Schachner (@SarahSchachner) November 3, 2022

En réponse à plusieurs fans lui demandant quand la bande-son serait disponible sur les plateformes légales, Sarah Schachner a publié un communiqué dans lequel elle annonce arrêter son travail sur Call of Duty: Modern Warfare 2 ainsi que sur Warzone suite à une mésentente avec le directeur audio du jeu, Stephen Miller, qu’elle ne nomme jamais directement :

« Au cours des deux derniers mois, la dynamique de travail avec le directeur audio est devenue de plus en plus difficile et je ne vois aucun moyen de continuer. Pour l’instant, je suis incertaine concernant la sortie et les plans qu’il y a autour de cette bande-son qui m’a été retirée. »

Elle indique ensuite que si les pistes présentes dans le jeu représentent bel et bien son travail, elle ne pourra pas en dire autant des arrangements qui seront faits lorsque la bande-son sortira à part. Sarah Schachner déclare avoir travaillé avec Mike Dean, un producteur éminent dans le monde de la musique, sur des choses que « l’on entendra jamais ».

Une situation qui rappelle celle de de Mick Gordon avec Doom Eternal, qui n’a pas eu la main concernant le mixage des pistes sorties dans la bande-son sur les plateformes de streaming. Lorsque vous verrez l’OST du dernier Call of Duty sur ces mêmes plateformes, vous saurez maintenant que Sarah Schachner n’a pas eu voix au chapitre concernant les arrangements choisis, ce qui est bien regrettable.

Call of Duty: Modern Warfare 2 est maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.