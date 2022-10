Call of Duty: Modern Warfare 2, où le trouver au meilleur prix ?

La licence Call of Duty est actuellement au coeur de tous les débats avec le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, mais pas de quoi faire de l’ombre au mastodonte que devrait être Call of Duty: Modern Warfare 2, qui est un épisode très attendu par la communauté. Le titre intègre plein de nouveautés à son multijoueur tout en proposant un mode solo spectaculaire. D’autant plus qu’il s’agit là du dernier épisode avant que la série fasse une probable pause d’un an, ce qui est somme toute assez inédit. Voici où trouver Call of Duty: Modern Warfare 2 au meilleur prix.

Où acheter Call of Duty: Modern Warfare 2 au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Call of Duty: Modern Warfare 2 est au meilleur prix.

Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 est maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notre test du jeu sera prochainement disponible.