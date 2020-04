Mick Gordon ne devrait pas officier sur l’OST du prochain jeu DOOM

Doom a fait un retour fracassant sur nos différentes consoles. Si globalement, le jeu a été très bien accueilli par la presse pour son gameplay de qualité, il s’est aussi fait remarquer par son atmosphère unique. Cette ambiance était bien aidée par le compositeur de l’OST du jeu, Mick Gordon. Ce dernier n’en était pas à son premier coup d’essai avec Doom Eternal, puisque l’artiste avait déjà réalisé celle de l’opus de 2016. Cependant, la bande originale du prochain jeu de la licence ne devrait être réalisée par Mick Gordon.

Le compositeur a sèchement répondu à un internaute via Instagram, indiquant « Je doute que l’on travaille à nouveau ensemble » en évoquant le studio. Pour résumer, la bande-son de Doom Eternal est disponible depuis le 18 avril pour les possesseurs de l’édition collector et arrivera plus tard sur les plateformes de Streaming.

Certains fans ont remarqué que quelque chose n’allait pas dans les différents morceaux : la qualité n’était pas aux rendez-vous. Les différents instruments n’ont aucune harmonie, le son est compressé et d’autres bâts qui blessent, bref, rien à voir avec les musiques du jeu.

I didn't mix those and wouldn't have done that. You'll be able to spot the small handful of tracks I mixed (Meathook, Command and Control, etc…)

