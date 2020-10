Call of Duty : Black Ops Cold War passe un cap avec sa bêta

Avec l’essor du Battle Royale au format free-to-play, dont les portes étendards sont sans conteste Fortnite, Apex Legends et Call of Duty Warzone, on pourrait croire que l’avenir du FPS compétitif payant est incertain. Pourtant, à en croire l’actualité, COD n’a aucun souci à se faire pour le moment.

Un record pour la série

Cela fait un moment que Activision a intégré cette manière de faire : proposer une phase de bêta, ou plusieurs d’ailleurs, avant la sortie d’un de ses futurs hits. L’occasion pour l’éditeur de fédérer très tôt les acheteurs de demain, en leur laissant prendre les commandes de leur futur jeu. Bien entendu, c’est chaque fois un véritable succès, mais cette année plus que jamais visiblement.

En effet, l’entreprise américaine vient de dévoiler que la bêta de Call of Duty : Black Ops Cold War qui se tenait du 17 au 20 octobre est la plus téléchargée de toute l’histoire de Call of Duty. Un record dont éditeur et développeur ne semblent pas peu fiers ! Cela dit, nous n’avons malheureusement pas de chiffre à nous mettre sous la dent pour étayer leurs propos enthousiastes.

Quoi qu’il en soit, Call of Duty : Black Ops Cold War sortira le 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X | S. Il sera par ailleurs disponible au lancement de la PlayStation 5, le 19 novembre. On vous renvoie vers notre premier aperçu de ce FPS très attendu pour plus d’informations à son sujet.