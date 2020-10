Call of Duty Black Ops Cold War : La bêta s’offre un trailer explosif

Après avoir dévoilé son mode Zombies la semaine dernière et un extrait de sa campagne solo en septembre, Call of Duty : Black Ops Cold War nous rappelle l’arrivée imminente de sa bêta par l’intermédiaire d’un court mais intense trailer.

Cinq modes de jeu au programme

Comme indiqué dans la vidéo, Activision, Treyarch et Raven Software vous proposeront d’essayer cinq modes de jeu inclus dans le multijoueur du FPS, trois bien connus des fans de la licence et deux inédits : Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, VIP Escort et Combined Arms. Rappelons que la bêta se déroulera en deux phases :

Du 8 au 12 octobre uniquement sur PlayStation 4 (à partir du 10 si vous n’avez pas précommandé le titre)

Du 15 au 19 octobre sur toutes les plateformes (à compter du 17 pour les joueurs et les joueuses qui ne bénéficient pas de l’early access sur PC et Xbox One).

Call of Duty : Black Ops Cold War sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 13 novembre et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.