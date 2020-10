Call of Duty : Black Ops Cold War donne un aperçu de son mode Zombies

Comme Activision nous l’avait promis, le mode Zombies de Call of Duty : Black Ops Cold War a été présenté hier lors d’un événement spécial et à travers plusieurs vidéos.

Des hordes de zombies seront donc à affronter à travers plusieurs maps, comme le montre ce premier trailer. Les joueurs pourront aussi expérimenter un mode scénarisé, intitulé Die Maschine, où ils enquêteront en Pologne sur des expérimentations étranges datant de la Seconde Guerre Mondiale.

Un journal de développeurs nous permet également de faire le tour de toutes les mécaniques du mode Zombies, dont quelques nouvelles, comme la possibilité de crafter quelques armes directement sur le terrain.

Call of Duty : Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.