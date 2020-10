Call of Duty Black Ops Cold War : La bêta se terminera finalement demain à 19h

Alors que sa bêta ouverte sur PC, PlayStation 4 et Xbox One devait s’achever ce soir, Call of Duty : Black Ops Cold War joue les prolongations. Comme l’indique la version française de son compte Twitter officiel, le titre s’offre une journée d’accès anticipé supplémentaire, ce qui veut dire que les serveurs resteront ouverts jusqu’à demain, le 20 octobre, 19h en France.

Cinq modes de jeu au programme

🚨 BETA OUVERTE PROLONGÉE 🚨 Grâce aux efforts de décryptage de notre incroyable communauté, une journée supplémentaire pour la Beta de #BlackOpsColdWar a été débloquée ! La Beta se termine désormais le 20 Octobre à 19h. pic.twitter.com/N6lH7dfiaU — Call of Duty France (@CallofDutyFR) October 18, 2020

Rappelons que la phase d’essai, qui est entièrement dédiée à l’aspect multijoueur du FPS, vous permet d’essayer pas moins de cinq modes de jeu : Team Deathmatch, Kill Confirmed, VIP Escort, Domination et Combined Arms. Si vous souhaitez en savoir plus sur les deux derniers, n’hésitez pas à consulter notre aperçu maison du titre.

Call of Duty : Black Ops Cold War sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 13 novembre et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.