Call of Duty Black Ops Cold War : Les configurations requises pour la bêta sur PC sont disponibles

Alors que sa bêta débutera demain pour ceux et celles qui l’ont précommandé sur PlayStation 4 et qu’on en sait un peu plus sur son mode Zombies, Call of Duty : Black Ops Cold War dévoile les configurations requises pour profiter de la phase d’essai sur PC prévue du 15 au 19 octobre prochain. Alors, pourrez-vous tester en avance et dans les meilleures conditions le FPS développé par Activision, Treyarch et Raven Software ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 64-bit (SP1) ou Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-2500K

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 670 (2 Go)/GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon HD 7950

DirectX 12

Espace disque : 45 Go d’espace disque nécessaire

Connexion internet obligatoire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-4770K

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go)/GTX 1660 Super (6 Go) ou AMD Radeon R9 390/AMD RX 580

DirectX 12

Espace disque : 45 Go d’espace disque nécessaire

Connexion internet obligatoire

Call of Duty : Black Ops Cold War sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 13 novembre et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.