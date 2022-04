Bungie pourrait être en train de préparer une adaptation TV de Destiny selon une offre d’emploi

Lorsque PlayStation a racheté Bungie, l’ambition de la marque était claire : renforcer son pôle jeu service, mais aussi étendre ses possibilités en ce qui concerne les autres médias. Sony veut clairement voir ses licences PlayStation être portées sur petit et grand écran et cela a commencé avec pas mal de projets en cours ou déjà sortis, comme le film Uncharted ou la série The Last of Us. Avec Bungie dans son catalogue, c’est désormais tout l’univers de Destiny que le constructeur a entre les mains pour une potentielle adaptation, et si l’on en croit des offres d’emploi, quelque chose se trame en coulisses.

Destiny en série ?

VGC indique qu’une offre d’emploi pour devenir Senior Producer – Linear Media au sein de Bungie a été postée récemment. Cette offre demande alors aux candidats d’avoir « de l’expérience avec les produits à licence, et/ou l’animation, le développement scénaristique pour la télévision ou avec la programmation. » Le poste demanderait également de vraiment bien connaitre Destiny et son univers, potentiellement pour mieux l’adapter.

Le site VGC rapporte alors que cela peut faire écho à la récente arrivée de Derick Tsai, qui a travaillé auparavant chez Riot Games sur la conception des courts-métrages. Il est désormais en poste chez Bungie en tant que directeur du développement de l’univers Destiny dans la catégorie transmédia.

De quoi largement penser que Bungie prépare bien une ou plusieurs adaptations, notamment télévisées, de sa licence phare, même s’il est encore trop tôt pour en être certain.