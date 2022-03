The Last of Us : Le tournage de la série laisse échapper quelques photos avec Joel, Ellie, Sam et Henry

Le tournage de la série The Last of Us prend du temps et s’étale sur plusieurs mois, si bien qu’il n’est pas censé se terminer avant cet été. C’est l’une des raisons pour laquelle on a récemment appris que la série ne serait diffusé qu’à partir de 2023, et non dès cette année comme certains fans l’espéraient encore. Et puisque le tournage est long, il est normal de voir de plus en plus d’images de ce dernier atterrir sur les réseaux sociaux.

Henry et Sam se dévoilent

New HBO's The Last of Us set photos in Calgary!

Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Henry (Uknown), Sam (Uknown) #TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/9OObMY4JXk — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

C’est via le compte Twitter de NaughtyDogInfo que l’on a droit à une nouvelle photo du tournage prise à la volée. Sur ce cliché, on peut y voir Bella Ramsey et Pedro Pascal dans les rôles d’Ellie et de Joel, avec des looks qui évoquent immédiatement celui du duo dans le jeu de Naughty Dog, notamment durant la partie « hiver » du jeu.

Mais cette photo met aussi en avant les deux acteurs interprétant les rôles de Sam et Henry, bien que l’on arrive pas encore précisément à les identifier avec ce cliché. Une vidéo du tournage montre aussi les quatre interprètes courir ensemble vers un building.

Pour rappel, la série The Last of Us sera diffusé courant 2023 sur HBO.