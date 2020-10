Bugsnax : une date de sortie et un casting vocal

Bugsnax sera probablement notre jeu de l’année, enfin si on comprend un jour son principe (le site GiantBomb a posté 30 minutes de gameplay commenté sur sa chaîne Youtube si cela vous intéresse). En attendant, les créateurs d’Octodad nous ont préparé une petite vidéo, toute aussi absurde que les autres, pour nous présenter les voix anglaises du jeu qui composent un casting 5 étoiles.

Il y a même Rita Repulsa dans Bugsnax !

Bugsnax annonce qu’il vient de passer gold et qu’il sortira le 12 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5 mais aussi PC et Mac via l’Epic Games Store où il est d’ailleurs déjà en réduction. La date console risque donc très fortement de se transformer en 19 novembre chez nous pour coller à la sortie de la nouvelle machine.

Passons à la liste du casting vocal :

Wambus Troubleham – Fred Tatasciore (Hulk, Saren Arterius, Zeratul, Soldat: 76)

Wiggle Bigglebottom – Kenna Ramsey

Chandlo Funkbun – Yuri Lowenthal (Spider-Man, Sasuke Uchiwa, Yosuke Hanamura)

Filbo Fiddlepie – Max Mittelman (Saitama, Ryuji Sakamoto)

Gramble Gigglefunny – Sam Riegel (Phoenix Wright, Teddie)

Shelda Smellywag – Debra Wilson (Cere Junda)

Floofty Fizzlebean – Casey Mongillo (Shinji Ikari)

Eggabell Batternugget – Fryda Wolff (Loba Andrade, Tressa Colzione)

Beffica Winklesnoot – Cassandra Lee Morris (Morgana, Sothis, Ritsu Tainaka, Leafa)

Snorpy Fizzlebean – Roger Craig Smith (Sonic the Hedgehog, Chris Redfield, Ezio Auditore)

Cromdo Face – Rick Zieff

Clumby Clumbernut – Barbara Goodson (Rita Repulsa)

Elizabert Megafig- Helen Sadler

Triffany Lottablog- Haviland Stillwell

On ne résiste d’ailleurs pas à vous partager les sympathiques photos des coulisses du doublage qui a l’avantage d’avoir été fait en groupe (avec notamment le détail des affiches avec les noms, designs et pronoms des personnages).

