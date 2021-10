Bugsnax va avoir droit à une grosse mise à jour avec The Isle of BIGsnax

On ne s’attendais pas à la voir durant ce State of Play, mais Bugsnax est venu donner des nouvelles pour nous présenter une grosse mise à jour gratuite qui arrivera prochainement.

Encore plus de BUGSNAX

Sorti durant le lancement de la PS5, Bugsnax a été une curiosité, voir une bizarrerie plutôt bien reçue de la part des joueurs, de même que chez nous avec une note correcte pour la courte expérience qu’il propose. Bonne nouvelle, le dernier titre des créateurs d’Octodad aura bientôt droit à une grosse mise à jour gratuite venant apporter un tas de contenu pour les joueurs.

Avec Bugsnax : The isle of Bigsnax, vous allez pouvoir explorer une nouvelle île peuplée de gigantesques Bugsnax. A Snaxburg, vous allez en plus bénéficier de nouvelles choses comme du housing et de la création de chapeaux pour vos bugsnax. La mise à jour est attendu pour début 2022 sur PS4 et PS5.