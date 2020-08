Un court trailer de gameplay pour le mignon Bugsnax

S’étant déjà illustré pendant le premier State of Play, Bugsnax revient durant ce deuxième State of Play de Sony. Si, jusque-là, on devait se contenter d’un bref aperçu du jeu, un nouveau trailer de gameplay vient nous présenter ce dernier un peu plus en profondeur.

Capturer les tous !

Dans celui-ci, on incarne un journaliste qui décide de partir sur l’île de Bugsnax pour en apprendre le plus possible sur ces petits monstres. Une chose en amenant une autre, vous allez vous mettre au service des habitants des environs et les aider dans leurs tracas quotidiens en capturant et en étudiant les Bugsnax.

Le trailer présente une petite poignée d’outils qui vous aideront dans ces travaux. Les actions du protagoniste permettront aussi au petit village de Snaxburg de redorer son blason en ramenant les habitants qui avaient précédemment décidé de fuir cet endroit.

Il reste toutefois encore beaucoup de choses à dévoiler sur ce jeu, il faut donc attendre encore un peu avant de pouvoir se faire une première idée sur le titre de Young Horses. Bugsnax est toujours prévu pour sortir pendant les vacances d’hiver 2020 sur PS4 et PS5.