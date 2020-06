Bugsnax : Un jeu par les créateurs de Octodad sur PlayStation 5

La conférence de Sony se tenant ce jeudi soir à 22h fut riche en annonces : un nouveau Ratchet & Clank, première présentation du prochain Resident Evil, ou encore remake de Demon’s Souls. Bien moins magistral, et pourtant plutôt enthousiasmant, Bugsnax sera le prochain jeu des créateurs de l’hilarant Octodad, et il sera exclusif aux consoles PlayStation.

Une étrange histoire d’insectes et de nourriture

Une nouvelle fois, on en sait assez peu sur ce nouveau jeu tout juste annoncé, si ce n’est qu’il est développé par Young Horses, les papas de Octodad. Un titre qui vous dit probablement quelque chose si vous vous êtes déjà perdus sur youtube, puisque ce titre au concept étonnant a fait l’objet d’un paquet de vidéos. Il faut dire qu’il était effectivement amusant, et on espère pouvoir en dire autant de Bugsnax.

Pour le coup, difficile de déterminer pour le moment de quoi il s’agira dans ce Bugsnax. Néanmoins, le premier trailer nous laisse entrevoir sa direction artistique très colorée, mais aussi son ambiance étrange. Une ambiance qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle, complètement décalée, de Trover Saves the Universe (un jeu en VR engendré, lui, par les créateurs de Rick and Morty).

Bugsnax est prévu pour les vacances d’hiver 2020 et sortira en parallèle sur PlayStation 4 et PlayStation 5.