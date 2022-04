Bugsnax arrive sur Xbox, Switch et Steam avec son update gratuite le 28 avril prochain

Souvent présent dans les State of Play, Bugsnax a longtemps été une exclusivité console PlayStation, que l’on ne pensait pas forcément voir débarquer prochainement sur d’autres plateformes. Mais avec son update majeure The Isle of Bigsnax en ligne de mire, le titre de Young Horses compte bien s’ouvrir à de nouveaux horizons, et annonce aujourd’hui qu’il débarquera tout prochainement sur les consoles de Microsoft et Nintendo.

Directement dans le Xbox Game Pass

C’est donc en présentant en détails sa prochaine mise à jour que Bugsnax prépare son arrivée sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Le titre débarquera donc sur ces plateformes le 28 avril prochain, soit en même temps que l’update The Isle of Bigsnax, qui ajoutera environ 3 à 4 heures de contenu.

On apprend également que le jeu sera aussi disponible sur Steam, après être sorti sur PC en 2020 via l’Epic Games Store. Et pour couronner le tout, le titre sera apparemment compris dans le Xbox Game Pass PC et consoles dès sa sortie, ce qui permettra de le découvrir à moindres frais.

Rendez-vous donc le 28 avril prochain pour découvrir Bugsnax et son extension, et ce sur toutes les consoles actuelles.