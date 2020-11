Alors que la PS5 sort aujourd’hui (et que les stocks se font rares), plusieurs jeux font également leur entrée en ce 19 novembre. Demon’s Souls, Spider-Man Miles Morales, Godfall… mais également un titre loufoque, Bugsnax. Chapeauté par les créateurs du sympathique Octodad, il promet une aventure drôle et bizarre. On vous en parle en vidéo.