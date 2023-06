Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem : Le jeu d’action en 3D de DINOGOD est repoussé à 2024

Le périple de Clem attendra l’année prochaine sur PC et consoles

Pour ceux et celles qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, il nous invitera à suivre les aventures de Clem, une ancienne soldate brisée mais puissante, guerrière vétérane talentueuse et experte en pilotage de mecha. A l’aide de son Desert Raptor MKII qu’elle pourra entièrement personnaliser et améliorer, elle est prête à tout pour se débarrasser du poids de la culpabilité et de la honte de son passé en combattant au profit du camp du bien dans le Red Expanse, une version post-post-apocalyptique du Sud-Ouest américain.

Rendez-vous l’an prochain pour découvrir Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass.