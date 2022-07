Annapurna Interactive annonce Bounty Star, un nouveau jeu d’action pour 20203

Pendant sa conférence annuelle, Annapurna Interactive est logiquement revenu sur plusieurs titres déjà annoncés. Thirsty Suitors ou encore Hindsight ont présenté de nouveaux trailers. Mais il y a eu également quelques annonces, notamment celle de Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem, un jeu d’action 3D qui est prévu sur consoles et PC pour 2023. Voici les premières informations.

Des mechas et du post-apo

Avec Bounty Star, Annapurna Interactive sort un peu de ses habitudes de jeux narratifs ou plus posés. Ici, le titre nous promet un jeu d’action en 3D avec une caméra par-dessus l’épaule où l’objectif sera de construire sa base et de récolter des ressources, mais aussi et surtout, venir à bout de nombreux ennemis à bord d’un mecha.

Le joueur ou la joueuse y incarnera Clementine McKinney, une ancienne soldate brisée par son service, mais qui n’a pas perdu de sa fugacité. Experte en pilote de mecha et redoutable guerrière, Clem sera une véritable combattante pour défendre le camp du bien dans le Red Expanse, une région alternative du Sud-Ouest américain dans une version post-apocalyptique.

En plus des combats, qui ont l’air de prendre une place importante, il sera possible de personnaliser son mecha, appelé Desert Raptor MKII. On peut jouer sur ses équipements offensifs comme défensifs, avec par exemple, des boucliers, des propulseurs ou des armes de siège vapo-hydrauliques.

Pour cela, il faudra passer par son camp, un garage isolé, qui servira de base pour construire ces différents outils. Ce n’est pas tout puisqu’on nous parle également d’un petit côté simulation agricole, avec de l’élevage de bétail, la possibilité de faire pousser ses cultures de nourriture et de la production de munitions et de carburant pour les combats.

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem de son nom complet, est prévu pour 2023 sans plus de précision sur la date. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Game Pass.