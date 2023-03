Born of Bread : L’adorable RPG cartoon nous montre un peu de gameplay

Le très mignon Born of Bread n’a pas fait beaucoup de bruit pour le moment, mais avec le soutien de Dear Villagers, le jeu de WildArts Studio devrait assurément se faire connaître dans les prochaines semaines. Pour cause, il possède une direction artistique tout à fait charmante et unique, et si son concept le rapproche d’un Mario Paper, il dispose de son style bien à lui. Le titre nous présente aujourd’hui une toute nouvelle vidéo pour mieux nous présenter son gameplay, tout en nous rappelant sa période de sortie.

Un tour d’horizon pour ce RPG pas comme les autres

Dans Born of Bread, on incarnera Loaf, un petit protagoniste qui part sauver ses proches d’une menace très dangereuse. Cette nouvelle vidéo de gameplay nous montre qu’en plus du côté exploration et aventure du jeu, avec des énigmes à résoudre et des pouvoirs à utiliser pour avancer à travers ce monde coloré, le jeu mettra en scène des combats au tour par tour avec des capacités délirantes à déclencher avec l’aide de QTE.

Si le jeu vous tente, il vous reste encore quelques mois à patienter puisque Born of Bread sera disponible dans le courant de cet été 2023, sur PC, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.