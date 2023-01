Born of Bread

Born of Bread est un jeu d'aventure développé par WildArts Studio et édité par Dear Villagers. Proposant une direction artistique en 2.5D et des affrontements au tour par tour intégrant des QTE, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire d'un personnage né du pain qui va se retrouver en position de devenir le héros improbable d'un monde menacé par des êtres malicieux venus d'un autre âge.