Le Xiaomi Redmi Note 11 est déjà en promotion à seulement 179 €

La marque Xiaomi est désormais assez reconnue au travers du grand public pour proposer des smartphones de qualité à un prix assez attractif. La gamme des Redmi en est un bon exemple, et les modèles 9 et 10 ont souvent eu droit à des promotions et à des tarifs à moins de 200 €. C’est aujourd’hui le tout neuf et récent Xiaomi Redmi Note 11 de proposer un bon plan attractif, et ce quelques semaines après sa sortie.

Où trouver le Xiaomi Redmi Note 11 au prix le plus bas ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 a pour lui son écran OLED de très bonne qualité, d’autant plus pour un smartphone d’entrée/milieu de gamme, et démontre de très bonnes performances mais aussi d’une excellente autonomie, tout cela afin d’offrir l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché à l’heure actuelle.

Normalement affiché à un tarif avoisinant les 200 €, le Xiaomi Redmi Note 11 est aujourd’hui en promotion chez Rakuten. Si on le voit actuellement à 194 € sur le site, le code RAKUTEN15 permet de faire passer ce smartphone à 179 €, donnant accès à l’un des prix les plus bas vu sur ce tout dernier modèle.