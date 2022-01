Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est en promotion à 189 € pour les soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2022 viennent de débuter aujourd’hui, et avec elles, on peut désormais découvrir tout un tas d’offres concernant des jeux vidéo ainsi que des produits high-tech, notamment des smartphones. Parmi les offres les plus intéressantes du moment, on retrouve le Xiaomi Redmi Note 9 Pro, qui a droit à une belle promotion pour passer sous la barre de 200 €.

Où trouver le Xiaomi Redmi Note 9 Pro au meilleur prix ?

Amazon fait ainsi baisser drastiquement le prix de cet excellent smartphone d’entrée/milieu de gamme, qui offre de très belles performances. Il est aujourd’hui à un rapport qualité/prix presque imbattable, puisque sa version 64 Go débloquée est disponible à 189 € seulement au lieu de 279,90 €.

Fnac dispose également d’une très belle offre, encore plus intéressante pour quelques euros de plus, puisque c’est un pack Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 Go + Bracelet connecté Mi Smart Band 5 qui est proposé à 199 € au lieu de 349 € !

On notera également que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est aussi en réduction, avec un prix affiché à 279 € au lieu de 375 €, ce qui est une belle offre pour cette gamme supérieure.

Enfin, toute la gamme des smartphones Xiaomi a droit à plusieurs offres intéressantes, centralisées sur une page Amazon, avec notamment le 11T version 5G en promotion.