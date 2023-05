Bon plan : Le SSD interne Samsung 980 Pro 2 To, parfait pour la PS5, bénéficie d’une grosse promotion

Avec le catalogue du PlayStation Plus qui s’agrandit de plus en plus et les nombreuses sorties de ces derniers mois, remplir le disque dur de sa PlayStation arrive bien plus vite qu’on ne peut le croire, surtout avec des jeux comme Star Wars Jedi: Survivor, qui frôlent les 150 Go d’espace nécessaire pour être installés. C’est pourquoi posséder un SSD interne est recommandé si vous souhaitez stocker de nombreux jeux sans à avoir à les télécharger encore et encore. Et si vous recherchez un SSD capable de vous apporter beaucoup de place, le Samsung 980 Pro 2 To fera l’affaire, surtout avec sa promotion actuelle.