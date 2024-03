La PS5 Slim est en promotion à seulement 475 € pendant quelques jours

Steam dépasse un nouveau record de fréquentation avec plus de 36 millions de personnes connectées simultanément

Steam dépasse un nouveau record de fréquentation avec plus de 36 millions de personnes connectées simultanément

Le gacha Zenless Zone Zero s’offre une nouvelle phase de test, les inscriptions sont ouvertes

Le gacha Zenless Zone Zero s’offre une nouvelle phase de test, les inscriptions sont ouvertes

Mutsumi Inomata, illustratrice connue pour son travail sur la série Tales of, est décédée

Mutsumi Inomata, illustratrice connue pour son travail sur la série Tales of, est décédée