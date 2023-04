Bon plan : La manette Xbox Elite Series 2 Core est en promotion

Microsoft dévoile toutes les semaines ou presque des nouvelles manettes, mais ce ne sont souvent que des déclinaisons du modèle de base. Le constructeur possède également deux autres manettes plus haut de gamme avec la Elite 2, qui demande un petit investissement, et la récente Elite 2 Core, une version allégée de la manette de luxe de Microsoft, avec tout de même beaucoup d’arguments pour convaincre celles et ceux qui recherchent une expérience plus complète manette en mains. Aujourd’hui, ce modèle est en réduction et passe sous la barre symbolique des 100 €.