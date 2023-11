Black Friday : Le très bon Google Pixel 7 est actuellement en promotion

Où trouver le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

C’est bien chez Rakuten qu’il est possible de trouver ce smartphone à son prix le plus bas. On pouvait récemment le trouver aux alentours de 450 € dans le cadre du Black Friday, ce qui changeait de son prix de base dépassant les 550 €, mais il est possible d’économiser encore quelques euros pour celles et ceux qui veulent ce modèle. Le Google Pixel 7 128 Go est en effet affiché à 439 € chez Rakuten, avec la possibilité de rajouter un coupon de -5 € en entrant le code DIR5150. De plus, si vous êtes membres du Club Rakuten, vous pourrez toucher 17,56 € en cashback sur votre compte.

Plus besoin de refaire les présentations avec le Google Pixel 7, qui est le modèle le plus puissant de Google en attendant sa huitième itération. Comme ses prédécesseurs, il est salué pour la qualité de son volet photo, mais il vous permettra aussi de jouer aux jeux les plus récents sans rencontrer de souci. Un excellent smartphone qui est désormais encore plus attractif. Sa version 256 Go est d’ailleurs elle aussi en promotion chez Fnac, à seulement 499 €.