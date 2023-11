3 offres smartphones à ne pas manquer pendant le Black Friday (Samsung Galaxy, Google Pixel…)

Où trouver le Samsung Galaxy A33 au meilleur prix ?

On commence naturellement avec le smartphone le moins cher de la liste, qui provient pourtant de Samsung. Si les produits de la marque sont souvent à des tarifs qui demandent un certain budget, on retrouve aussi d’excellents smartphones d’entrée et de milieu de gamme, à l’image du Samsung A33 5G.

Doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, d’une bonne batterie de 5 000 mAh, d’un processeur Samsung Exynos 1280, d’une compatibilité 5G et de 128 Go de mémoire, ce modèle conviendra parfaitement à celles ceux qui recherchent un bon smartphone pour la vie de tous les jours, sans casser sa tirelire. Affiché au prix de 229,99 € en temps normal, le Samsung Galaxy A33 est disponible à seulement 199,99 € chez Cdiscount.

Où trouver le realme 11 Pro au meilleur prix ?

Passons à une marque moins connue mais dont le rapport qualité-prix n’est désormais plus à prouver : realme. Aujourd’hui, c’est le realme 11 Pro 5G qui a droit à une promotion importante, puisqu’il est affiché chez Amazon à 279,99 € au lieu de 339 €.

Le realme 11 Pro 5G est sans doute l’un des meilleurs compromis entre qualité et économies, grâce à son joli écran incurvé de 120 Hz, sa batterie de 5 000 mAh à charge rapide, ou encore son processeur Dimensity 7050 5G, qui, couplé aux 8 Go de RAM de l’appareil, vous permettra de profiter de plusieurs jeux récents dans de bonnes conditions. Un très bon smartphone qui a le mérite d’être polyvalent, et disponible ici à un prix défiant toute concurrence dans cette gamme.

Où trouver le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

Le smartphone le plus cher de cette liste est naturellement le plus performant, mais aussi l’un des plus prisés du marché. On ne présente plus le Google Pixel 7, qui est tout simplement l’un des meilleurs modèles de la marque, et qui est – comme ses prédécesseurs – salué pour la qualité de son appareil photo, supérieur à celui de beaucoup de ses concurrents. Il est aussi un excellent smartphone pour le gaming qui pourra faire tourner tous les jeux mobiles récents.

Le modèle qui nous intéresse ici est le Google Pixel 7 dans sa version 256 Go, qui est au cœur d’une réduction assez importante puisqu’il est disponible presque au même prix que la version 128 Go. Son prix de départ était de 799 €, et s’il a bien baissé depuis, on le retrouve sur le site Fnac à un prix vraiment intéressant. Vous pouvez désormais acheter le Google Pixel 7 256 Go à seulement 499,99 €, ce qui fait une sacrée réduction pour ce modèle bien précis.