BioWare se focalise maintenant complètement sur le développement du prochain Mass Effect

Bientôt des infos à l’occasion du N7 Day ?

Avant même la sortie du jeu, BioWare avait joué cartes sur table en indiquant qu’aucun DLC n’était prévu à ce jour pour Dragon Age: The Veilguard. Si l’on en croit les propos du directeur créatif John Epler, c’est toujours le cas aujourd’hui et il ne faut pas s’attendre à du contenu supplémentaire pour le RPG, ce qui est plutôt rare pour le studio. C’est ce qu’il déclare dans une interview chez Rolling Stone, tandis qu’IGN indique qu’il y aura bien entendu des mises à jour pour le jeu, avec des updates qui vont se concentrer sur l’amélioration de l’expérience et sur le confort de l’expérience, mais n’attendez pas de contenu narratif conséquent en plus.

Et c’est surtout parce que BioWare a maintenant envie de se concentrer sur Mass Effect. C’est ce qui est rapporté de l’entretien du directeur créatif avec Rolling Stone, où il est précisé que le studio a maintenant « complétement tourné son attention vers le prochain Mass Effect ». Ce qui veut dire que l’équipe de Dragon Age: The Veilguard va donc basculer entièrement vers la production de ce prochain jeu, ce qui nous laisse espérer que le développement avance enfin un peu plus vite.

Rappelons également que le 7 novembre prochain est une date importe pour les fans de Mass Effect puisqu’il s’agit du N7 Day (journée de célébration pour la licence), et l’année dernière, le studio avait été plutôt généreux en dévoilant un teaser du prochain épisode. Maintenant que Dragon Age: The Veilguard n’est plus sur la route, qui sait ce que le studio pourrait nous réveler cette année…