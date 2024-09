Aucun DLC n’est prévu pour Dragon Age: The Veilguard pour le moment, pour éviter de reproduire les erreurs d’Inquisition

Pas d’épilogue en DLC cette fois, a priori

Si vous avez joué à Dragon Age Inquisition, vous savez sans doute que les extensions qui sont sorties par la suite contiennent des bouts d’histoire assez essentiels pour l’univers de la saga. Et forcément, les fans auraient préféré avoir tout cela directement dans le jeu de base. La réalisatrice de Dragon Age: The Veilguard, Corrine Busch, a entendu ces critiques et veut éviter de reproduire la même situation.

Dans une interview avec le YouTubeur MrPattyPlays (relayée par Games Radar) a demandé si des DLC étaient prévus pour ce nouvel épisode. Busch prend l’exemple du DLC « Intrus » de Dragon Age Inquisition, qu’elle apprécie mais qui aurait pu être dans le jeu de base selon elle. Et elle veut plutôt raconter l’histoire entière dans The Veilguard, plutôt que d’avoir un épilogue en DLC, sans pour autant complètement fermer la porte à des extensions futures :

« Difficile de dire ce que l’avenir nous réserve, mais je dirai que nous avons eu des discussions sur le fait que ce jeu devrait se terminer après le premier acte ? Et la réponse a été un non catégorique : nous devions raconter toute l’histoire de The Veilguard. »

Pour le moment, rien n’est donc prévu et l’histoire devrait être complète. Naturellement, si le jeu a du succès, EA et BioWare ne vont pas se priver pour sortir des DLC, qui pourraient plutôt se concentrer sur d’autres parties de l’énorme univers de Dragon Age, selon Busch.

Dragon Age: The Veilguard sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 31 octobre prochain.