Biomutant a été particulièrement attendu ces dernières années et malgré un constat assez bon mais mitigé, vous mettrez sans doute la main dessus pour explorer ce monde ouvert assez curieux. Afin de profiter au mieux de l’aventure, nous vous donnons quelques conseils pour en profiter au mieux.

Ne nous laissez pas enfermer par la quête principale

L’un des gros défauts de Biomutant, selon nous, est de diriger le joueur dès le départ avec un choix manichéen et une route toute tracée qui vont influer sur notre manière d’explorer. Pourtant, vous êtes libre d’aller où vous voulez sans que cela ne vous bloque à cause d’ennemis trop puissants ou bien d’un manque d’outils. Explorez donc ce monde ouvert comme vous l’entendez.

Allez dans les options si le narrateur vous énerve

Dans Biomutant, les créatures parlent dans une sorte de langage en yaourt incompréhensible. Le narrateur est votre seul « voix » dans ce monde (avec vos consciences).

Il vous traduit tous les dialogues et vous parle également du passé. Cependant, il peut sembler un peu plat en ennuyant à la longue puisqu’il fera des commentaires sur tout et n’importe quoi. Vous pouvez ainsi allez dans les options et baisser la fréquence de ses interventions, de même que le langage en yaourt des créatures. Vous pouvez aussi complètement le couper pour vous fier uniquement au texte si vous en avez envie.

Préparez différentes tenues

Il y a des zones spécifiques où il faudra attendre un peu avant de s’y aventurer. Il s’agit bien évidemment des zones à risques qui imposent des conditions environnementales trop éprouvantes pour votre boule de poil. Heureusement, au fur et à mesure que vous récupérez de nombreuses pièces d’équipement, vous allez pouvoir vous confectionner une belle collection de tenues pour faire face à toutes les situations.

Essayer donc de choisir les équipements ayant le plus de pourcentage de résistance dans un fléau en particulier. Atteindre le 100% vous immunisera complètement.

Ne gâchez pas les biogènes dans les résistances

Si vous avez la folie du loot, vous n’aurez aucun mal à créer rapidement des tenues résistantes, il est ainsi conseillé d’utiliser les points de biogènes (que vous récupérez sur les points pleins de mutagène vert) pour gagner en capacités spéciales plutôt que d’augmenter vos résistances. On vous conseille de garder ça pour le endgame.

Dirigez-vous vers le mirage dès que vous en voyez un

En explorant, vous apercevrez parfois une grosse créature avec une lanterne. Allez-lui parler pour déverrouiller une sorte d’épreuve qui vous octroiera une nouvelle fonction pour votre automate. Même en cas de défaite, vous obtiendrez quand même le nouveau gadget alors n’hésitez pas à le voir.

Arrêtez-vous dès que vous voyez un totem

Rapidement dans le jeu, vous allez comprendre que vous n’aurez jamais assez de ressources. Elles sont utiles notamment pour l’amélioration de vos armes et armures, mais surtout pour le craft. Ainsi, dès que vous voyez un totem de ressources, arrêtez-vous pour le dézinguer.

Utilisez le craft dès que possible et moins les améliorations

Biomutant propose un système de craft très intéressant qui vous permet de créer des armes ou d’en modifier d’autres que vous possédez déjà. Privilégiez ainsi la création ou la modification d’armes ou armures que vous possédez déjà plutôt que l’amélioration que possède un coût trop élevé en ressources. Il est plus pratique d’assembler des pièces d’un rang élevé pour obtenir un arsenal puissant.

Recyclez tout le superflu

Le jeu propose énormément de costumes et de pièces assez loufoques que l’on a parfois envie de garder, mais on vous conseille tout de même de recycler un maximum les objets de rang inférieur possédant des statistiques trop basses pour votre situation actuelle. Comme nous l’avons dit, les ressources sont très importantes et peu abondantes, le recyclage est donc indispensable pour gagner en puissance.

Attention toutefois de bien avoir organisé vos différentes tenues avant comme expliqué dans le troisième point sous peine de recycler des objets précieux pour vos résistances.

Et voilà, vous êtes maintenant prêt à découvrir Biomutant dans les meilleures conditions possibles. Si jamais vous souhaitez