Nintendo Direct : deux jeux en fuite sur le site officiel

On attend avec fébrilité le Nintendo Direct de ce soir et c’est aussi le cas pour les responsables du site officiel de Nintendo Japon qui a déjà ajouté quelques gros jeux au planning des annonces qui devraient donc tomber dans les prochaines heures.

Attention, dernier avertissement avant le spoil du Nintendo Direct

Pour être précis, il s’agit du retour d’un jeu très attendu et d’un nouvel épisode pour une grosse licence mais arrêtons avec le teasing. On devrait donc avoir droit à un premier vrai trailer pour Bayonetta 3 qui annoncera sa sortie pour 2022 sans plus de précisions. Et en ce qui concerne l’annonce, il s’agit d’un nouveau jeu Kirby.

Il s’appelle Kirby Discovery en japonais donc on suppose que le nom restera le même dans le reste du monde. Le calendrier des sorties le situe au printemps 2022 avec une version physique en plus du dématérialisé. Ceci, et l’artwork montrant un univers en ruines, nous laisse espérer qu’il s’agisse d’un gros épisode pour la saga.

Certains se prennent déjà à rêver d’un monde ouvert 3D pour la boule rose la plus puissante du jeu vidéo. Tandis que d’autres soulignent la ressemblance avec des licences PlayStation telles que The Last of Us ou Horizon. Bref, les réseaux sociaux quoi…

Forcément, il est un peu triste de voir Nintendo spoiler le Nintendo Direct soi-même mais on espère qu’il restera tout un tas de bonnes surprises ce soir à minuit.