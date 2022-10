Accueil » Actualités » Bayonetta 3 : Le changement d’actrice est confirmé, Bayonetta n’aura plus la même voix

On avait un gros doute quant au fait que Hellena Taylor reprenne son rôle dans Bayonetta 3, et cette inquiétude a récemment été confirmée. L’actrice avait prêté sa voix à l’héroïne dans les premiers épisodes de la série, avant d’insinuer qu’elle ne serait pas de retour dans le troisième opus. Platinum Games a officialisé la chose à l’occasion d’une interview chez Game Informer, puisque Bayonetta 3 est la star du mois d’octobre pour le magazine.

Nouvelle voix pour la sorcière

Durant cet entretien, le réalisateur Yusuke Miyata a confirmé que Hellena Taylor n’était plus la voix de Bayonetta, et que le rôle a été confié à Jennifer Hale. Une actrice dont vous connaissez peut-être la voix, puisqu’elle a récemment doublé Rivet dans le dernier Ratchet and Clank, mais aussi la version féminine du commandant Shepard dans Mass Effect, sans oublier Naomi Hunter dans la série Metal Gear Solid.

Yusuke Miyata explique les raisons derrière ce changement :

« Diverses circonstances qui se sont accumulées ont rendu difficile pour Hellena Taylor de reprendre son rôle. Nous avons organisé des auditions pour choisir la nouvelle voix de Bayonetta et avons proposé le rôle à Jennifer Hale, qui, selon nous, correspondait bien au personnage. Je comprends les inquiétudes de certains fans concernant le changement de voix à ce stade de la série, mais la performance de Jennifer était bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Je suis convaincu que son interprétation de Bayonetta dépassera les attentes de nos fans. »

Il faudra donc sans doute un petit temps d’adaptation aux fans pour se faire à l’idée que la voix de Bayonetta n’est plus la même, du moins s’ils ont l’habitude de jouer avec les voix anglaises. Du côté du doublage japonais, rien ne change, avec Atsuko Tanaka qui reste la voix de la sorcière.

Bayonetta 3 sera disponible sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.