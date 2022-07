Accueil » Actualités » Bayonetta 3 a enfin une date de sortie et présente son édition collector

En l’absence de vrai gros Nintendo Direct centré sur les exclusivités Switch, on s’inquiétait un peu de voir certains jeux être repoussés à l’année prochaine, comme Bayonetta 3, qui n’avait pas donné de nouvelles depuis longtemps. Le jeu commençait peu à peu à devenir une arlésienne jusqu’à son premier vrai trailer l’an passé, et Nintendo nous avait alors promis une sortie en 2022. Et visiblement, la promesse sera tenue, puisqu’il semblerait que la sorcière soit prête juste à temps pour Halloween.

Quand sortira Bayonetta 3 ?

Nintendo et PlatinumGames nous surprennent aujourd’hui avec un trailer venu de nulle part concernant Bayonetta, long de plus de trois minutes.

Cette vidéo bien généreuse nous permet de nous faire une idée globale de ce troisième épisode, avec le retour de certains personnages et une aide inattendue pour Bayonetta.

On apprend que l’on pourra aussi contrôler Viola (accompagnée par un démon félin nommé Chouchou) dans ce nouvel épisode, une apprentie sorcière avec un gameplay différent de celui de notre héroïne, et qui semble avoir droit à son propre scénario.

Mais elle pourra aussi compter sur d’autres Bayonetta au cours de son périple qui la fera voyager à travers le monde (et les dimensions ?).

La meilleure nouvelle dans tout cela, c’est qu’il sera possible de découvrir cette aventure très prochainement, puisque Bayonetta 3 arrivera sur Switch le 28 octobre.

Une édition collector ensorcelante

Si le titre vous tente et que vous avez hâte de retrouver votre sorcière bien-aimée, vous craquerez certainement pour l’édition collector du jeu. Cette Edition Mascarade de la Trinité sera vendue exclusivement sur le Nintendo Store, et contiendra les éléments suivants :

Le jeu Bayonetta 3

Un artbook de 200 pages

Trois jaquettes alternatives pour la trilogie

On pourrait se demander que faire d’une jaquette du premier Bayonetta sachant que ce dernier n’est pas sorti en standalone sur Switch, mais c’est parce que Nintendo va ressortir le premier jeu en format physique dès le 30 septembre prochain, au prix de 29,99 €.

Vous trouverez ci-dessous de nombreux screenshots supplémentaires, histoire de patienter un peu plus d’ici la sortie de ce Bayonetta 3.