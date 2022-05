Bayonetta 3 est toujours prévu pour sortir en 2022 selon Nintendo

Nintendo a effectué son grand bilan de l’année fiscale 2021/2022 aujourd’hui, l’occasion pour le constructeur de célébrer les ventes de sa Switch, qui atteignent de nouveaux sommets. C’est aussi le moment pour le constructeur de faire le point sur son année à venir, avec les jeux déjà annoncés qui arriveront au cours de ces prochains mois. Et parmi les titres listés, on y voit la mention de Bayonetta 3, dont on a plus de nouvelles depuis quelques mois, mais qui n’est a priori toujours pas repoussé.

On y croit toujours

Dans son listing des sorties à venir, Nintendo mentionne une nouvelle fois que Bayonetta 3 arrivera bien en 2022, ce qui rassurera les fans de la sorcières, qui étaient inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Cela peut évidemment changer d’ici les prochains mois, mais pour l’instant, le titre maintient sa promesse initiale.

On notera aussi que Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope est lui aussi toujours listé pour 2022. On imagine donc aisément que ces deux titres seront présents lors d’un prochain Nintendo Direct, probablement au cours de l’été, ou plus tôt, aux alentours de l’ouverture du Summer Game Fest le 9 juin prochain.

On remarquera également la présence de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp dans la liste, qui n’a droit à aucune date de sortie. Le titre avait été repoussé suite aux événements qui se sont déclarés en Ukraine, et depuis, Nintendo n’a pas donné de nouvelles du titre. Comme d’habitude, Nintendo liste aussi Metroid Prime 4 dans ses jeux à venir, mais toujours sans aucune date à se mettre sous la dent.