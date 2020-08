Le jeu Batman teasé par Warner Bros, un reveal potentiellement prévu pour demain

Depuis son premier teaser il y a bientôt un an, le prochain jeu Batman de Warner Bros s’est fait attendre, jusqu’à nous donner rendez-vous pour le DC FanDome qui aura lieu le 22 août prochain. Maintenant que l’heure du reveal se rapproche, l’éditeur recommence à nous teaser une annonce avec des messages bien mystérieux.

Rendez-vous demain à 17 heures

Warner Bros a ainsi relayé une vidéo sur Twitter d’un autre compte énigmatique, @r3dakt3d, dont les abonnements se limitent forcément aux comptes de Warner Bros Games.

Sur ce message vidéo, on peut y déceler plusieurs chiffres, à savoir « 13.82.67.235 », ainsi que plusieurs emblèmes qui rappellent ceux que l’on a pu voir l’an passé, et qui confirment toujours plus la théorie selon laquelle le jeu intégrerait la fameuse Cour des Hiboux.

De plus, ce compte mène également à un site qui nous délivre le message suivant : « Nous vous attendions« . Tout cela couplé à la date de demain, le 18 août, avec un compte à rebours qui se terminera à 17 heures chez nous. On peut donc logiquement s’attendre à plus d’informations, avec peut-être des premiers visuels, voire un premier trailer pour ce jeu Batman en amont de ce qui sera présenté lors du DC FanDome.