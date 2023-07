Baldur’s Gate 3 : Un nouveau trailer, de la création de personnage et des romances… inattendues

Plus complet que jamais

Il y avait beaucoup de choses à voir durant ce panel qui a duré des heures, mais on retiendra surtout quelques éléments-clés qui ont fait parler d’eux.

Tout d’abord, on a eu droit à un aperçu de l’éditeur de personnage, qui promet d’être très complet et bien plus riche qu’au début de l’accès anticipé, grâce à de nouvelles options comme des tatouages en plus, des accessoires comme des piercings ou encore des tâches de rousseur, des nouvelles cicatrices et on en passe. On a aussi découvert un nouveau point de départ pour l’avatar avec le Dark Urge, qui débutera avec sa mémoire effacée mais un besoin de violence mystérieux et constant qui va le hanter toute la partie.

Un stream qui nous a aussi permis de découvrir le troisième antagoniste principal après Lord Enver Gortash et le général Ketheric Thorm, à savoir Orin the Red, une métamorphe incarnée par l’actrice Maggie Robertson (Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village) qui promet d’utiliser ses pouvoirs pour causer un vrai bain de sang.

Des romances qui vont faire parler

En plus de séquences de gameplay et d’un nouveau teaser à admirer, on retiendra surtout les cènes présentées lors des options de romances, qui devraient être nombreuses et ratisser large.

Et large, c’est le mot, puisque l’on pourra même avoir une relation avec un Druide qui revêt sa forme de… grizzly. Autant dire que cet extrait a beaucoup fait réagir. Vous pouvez découvrir tout ça en regardant le panel dans son entièreté ci-dessous.

Baldur’s Gate 3 sortira le 3 août prochain sur PC, via Steam, GOG et Geforce Now, puis le 6 septembre sur PS5. Une version Xbox est également prévue, mais elle n’est pas encore prête.