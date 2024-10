Le jeu de stratégie Songs of Silence sortira d’accès anticipé le 13 novembre et arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series

La version définitive approche

Il faisait partie des jeux de stratégie assez attendus de cette année. Songs of Silence est arrivé le 4 juin dernier en accès anticipé sur PC (via Steam et GOG) et s’est un peu bonifié depuis. Le titre a été accueilli plutôt positivement, sa direction artistique et sa bande-son (signée Hitoshi Sakimoto) étant ses principaux points forts. Le studio avait évoqué un early access plutôt court et c’est effectivement le cas puisqu’une date de sortie définitive vient de tomber.

Songs of Silence sera ainsi disponible le 13 novembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Cela permettra au studio d’apporter quelques changements, notamment suite aux retours de la communauté. On imagine que l’équilibrage et d’autres aspects pointés du doigt seront corrigés ici. Aucune roadmap ou détail supplémentaire n’ont cependant été donnés concernant cette 1.0, qui se dévoilera sans doute un peu plus en profondeur d’ici là.

Rappelons qu’il s’agit d’un jeu de stratégie de type 4X avec des éléments de deckbuilding qui nous propulse dans deux mondes menacés. Le titre mise plutôt sur des batailles de courte durée avec la possibilité de faire une campagne en solo ou de partir en multijoueur en ligne pour faire des parties en coopération ou en compétitif.